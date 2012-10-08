Алгоритм работы интернет-рулетки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Необходимо создать алгоритм работы интернет рулетки, такой же как у betfair.com

1) Как она работает, на чем основана, расписать схему работы, какие алгоритмы, процедуры, защита от постоянного выигрыша и т.д.

2) На основе п.2 сделать такую же рулетку

13 лет назад
dimakz
40 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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