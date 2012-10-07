Нужно переделать движок под мои задачи

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка175 просмотров

Есть сайт eloksal.ru - сделан на opencart. Нужно переделать или дополнить его для оптовых закупок - создать функционал для регистрации оптовых покупателей - чтобы был отдельный вход, отдельный прайс, отделить наличие товара и т.д. Но желательно оставить примерно тот же самый дизайн...

Opencart
13 лет назад
Domus159
Дамир 
48 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

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