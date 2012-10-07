Многоязычный форум

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки103 просмотра

Необходимо создать многоязычный форум медицинской тематики. Определение языка происходит по идентификации региональных настроек пользователя.

Пишите цену и сроки.

13 лет назад
vaac
44 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров