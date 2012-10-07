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Многоязычный форум
Необходимо создать многоязычный форум медицинской тематики. Определение языка происходит по идентификации региональных настроек пользователя.
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