Информационная флеш-вставка на главную страницу

Нужно сделать флеш для главной страницы сайта кратко - анимация при загрузке страницы, 4 рекламных "раздела" с анимированными переходами между ними, в одном из разделов нужно будет выводить форму для запроса данных с сайта (данные по стоимости услуги из списка). Дизайн готов, в формате adobe illustrator, можно выслать на почту, либо передать через файлообменник.