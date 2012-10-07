Срочно нужно изменить несколько форм на сайте joomla 1.5
Информационная флеш-вставка на главную страницу
Нужно сделать флеш для главной страницы сайта кратко - анимация при загрузке страницы, 4 рекламных "раздела" с анимированными переходами между ними, в одном из разделов нужно будет выводить форму для запроса данных с сайта (данные по стоимости услуги из списка). Дизайн готов, в формате adobe illustrator, можно выслать на почту, либо передать через файлообменник.
Заявки фрилансеров
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