Информационная флеш-вставка на главную страницу

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт13 заявок168 просмотров

Нужно сделать флеш для главной страницы сайта кратко - анимация при загрузке страницы, 4 рекламных "раздела" с анимированными переходами между ними, в одном из разделов нужно будет выводить форму для запроса данных с сайта (данные по стоимости услуги из списка). Дизайн готов, в формате adobe illustrator, можно выслать на почту, либо передать через файлообменник.

13 лет назад
kastch2
42 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров