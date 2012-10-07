Парсер снипетов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок146 просмотров

Куплю готовый или закажу разработку парсера снипетов Гугла, LI, Bing...можно еще что-то свое предложить, если имеются наработки.

Знаю, что есть у разработчиков готовые и чтобы сократить время разработки готов купить готовый вариант, но скорее всего потребуется внести небольшие правки для большей гибкости скриптов.

P.S.

Десктопные варианты не предлагать.

Цену называйте сами, каждый свою работу оценивает как считает нужным, так что я не буду называть свой бюджет.

13 лет назад
banimtel
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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