Сайт под ключ

На сайте будет использоваться

технология parallax скролинга для фона

Есть проект http://sulimauto2.16mb.com/

http://sulimauto2.16mb.com/admin/login

логин пароль - admin

Кто сможет стянуть

Прогер начал и пропал

сроки 4 дня

Бюджет 250-300$

краткое ТЗ

Сайт резиновый (только фон и галерея в портфолио), но контент рассчитан на 1280. На сайте будет использоваться технология parallax скролинга для фона (в частности ленточки (ближние, дальние) двигаются с разной скоростью). Чуть позже скину ссылку на скриптик, который позволяет очень плавно прокручивать страницу.

Главная страница: на ней все должно двигаться примерно так http://www.egopop.net/

А в общем скроллинге так http://www.rowtothepole.com/

О нас: тут хотелось бы, чтобы при наведении на стаканчики и тп они реагировали - приподнимались, раскачивались.

Услуги: тут все просто. При нажатии на одну из услуг - открывается внутренняя страничка (дизайн будет позже).

Портфолио: резиновая галерея работ. При нажатии на работу - открывается внутренняя с подробным описанием.

Цены: обычная форма, вроде небольшого калькулятора работ.