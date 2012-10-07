Поправить верстку в IE, срочно

Добрый день!

Нужно срочно (за сегодняшний день) поправить верстку на сайте, чтобы выглядел в IE точно так же, как и в остальных браузерах (Firefox, Safari последних версий). Сайт: wto-center. ru (двиг — джумла 1.5).

Вот полный список того, что нужно поправить:

1. Команда - в ие надо хотя бы вынести блоки с фото за пределы белого фона (как в остальных браузерах) и сделать их в одинаковые 4 колонки в 2 ряда. Не получится сделать анимацию - ну и бог с ней. Футер остался неправильным

2. Страницы Конференция, Программа конференции - неправильный (сжатый) футер и остался большой отступ в шапке

3. Отрасли - в ие футер по высоте правильный, но фоновый градиент должен быть на всю ширину, как на главной. Блоки с отраслями должны быть каждый отдельно на белом фоне - это надо поправить во всех браузерах

4. Страницы отдельных отраслей, FAQ, Принципы ВТО (http://wto-center.ru/printsipy-vto.html), Документы ВТО (http://wto-center.ru/docs.html), Стань лидером (http://wto-center.ru/stan-liderom.html), Публикации (http://wto-center.ru/publikatsii.html), Новости (http://wto-center.ru/novosti.html), страницы-резюме про участников команды - в ие остался отступ в шапке и неправильный футер

5. Услуги - блок, который должен быть отдельно в левой колонке, сейчас растянут на всю ширину. То же самое - на страницах отдельных услуг

Профи, пожалуйста, выручайте!:)

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