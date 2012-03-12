Переделать или написать скрипт рекламной биржи

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки116 просмотров

Нужно переделать или написать скрипт рекламной биржи.Чтобы там была контекстная,тизерная, и банерная реклама.Пишите свои реальные цены.

13 лет назад
sergeychemenev
Сергей 
46 лет
13 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров