Дополнение торрент-трекера для XenForo Цена: договорная, в районе 500 долларов Нужен обычный торрент-трекер на мотив рутрекера, но с использованием форума ксенфоро, то есть дополнения для ксенфоро. ...
Скрипт отправки личных сообщений
Есть форум. Нужен скрипт, который бы через заданный интервал отслеживал регистрацию всех новых пользователей и отправлял им личное сообщение. Движок Bitrix. Реализация с помощью php и cron
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно сменить ширину хекса c 16 на 32б на сайте. Пишите в личку или оставляйте свои контакты в заявках и цену.Закрыт13 лет назад
Нужно сделать уникализацию шаблона для вордпресса, а именно: изменить названия стилей, идентификаторов и названия картинок в папке images шаблона, и соответственно изменить имена картинок на новые в файлах шаблона. И сделать 4 копии этого шаблона, ...Закрыт13 лет назад
Нужны спецы по использованию RUBY на технологиях Rails или Django. Нужна команда! В разработку поступит: 1. вебапп 2. андройд приложение 3. ios приложение конец января на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт , вот такого типа http://4dle.ru/2012/03/12/vkvideo-video-vkontakte-v-vashem-pleere.html Всё должно быть качественно и профессионально. НО : самое главное чтоб скрипт не нагружал сервер.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно переработать скрипт AMX MONITORING. Убрать покупку голосов в панели пользователя, за место нее добавить услугу Boost. Вывод на главную только серверов CS & CSS, интегрировать с платёжной системой http://a1pay.ru/.Закрыт13 лет назад
Разработка сайта на cms umi.Сама cms уже куплена,есть дизайн сайта В личку не писать, пишите предложение . Пишите свои цены почту icq и скайп. Работаем по безопасной сделке. Дизайн в псд есть.Срок ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Добрый день! Необходим модуль выпадающего меню для joomla 1.5 ПРИМЕР В ПРИЛОЖЕНИИ К ПРОЕКТУ. Модуль выводит подкатегории списком и справа от них картинку и описание (модуль). Подобный модуль существует (mega menu) ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $20
Есть сайт который пострадал от вирусов и прочего мусора, и вообщем не функционирует. Бекапа, ествественно, нет! Есть рабочая БД. И весь набор файлов на фтп, из которых некоторые пострадали, а так же бекдоры ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Нужен специалист по joomla со знанием Virtumart Задача: настройка системы Virtumart на сайте Joomla для системы продаж ZAP Прилагается страница с тех. требованиями ZAP. ...Закрыт13 лет назад