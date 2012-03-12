Скрипт отправки личных сообщений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок188 просмотров

Есть форум. Нужен скрипт, который бы через заданный интервал отслеживал регистрацию всех новых пользователей и отправлял им личное сообщение. Движок Bitrix. Реализация с помощью php и cron

PHP
13 лет назад
34K434Jl
Илья 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров