Нужны RoR девелоперы в большой проект.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Нужны спецы по использованию RUBY на технологиях Rails или Django.

Нужна команда!

В разработку поступит:

1. вебапп

2. андройд приложение

3. ios приложение

конец января на бету

конец марта альфа версия.

Проект большой. Пока идет сбор информации клиентом.

DjangoiOSRuby
13 лет назад
solrise
Оксана 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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