Нужно переработать скрипт AMX MONITORING. Убрать покупку голосов в панели пользователя, за место нее добавить услугу Boost. Вывод на главную только серверов CS & CSS, интегрировать с платёжной системой http://a1pay.ru/.
Нужен качественный скрипт.
Нужен скрипт , вот такого типа http://4dle.ru/2012/03/12/vkvideo-video-vkontakte-v-vashem-pleere.html
Всё должно быть качественно и профессионально.
НО : самое главное чтоб скрипт не нагружал сервер.
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