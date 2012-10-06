Есть самописный просто компонент каталога для Joomla 1.5.x, который содержит категории/подкатегории и в них уже записи. После ознакомления с Т3 (вложении), предоставлю демо сайт. По работе могу скинуть сайт полностью, могу только ...
Доработка сайта
,есть проект taochina.ru , есть к нему тз (http://files.mail.ru/Z0N5P6) большинство сделано из него,нужны доработки
готов заплатить от 50 до 100$ ? тому кто сделает быстро и качественно
сроки хотелось бы к пн
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