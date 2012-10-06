Доработать простой компонент (Joomla 1.5.x)

Есть самописный просто компонент каталога для Joomla 1.5.x, который содержит категории/подкатегории и в них уже записи.

После ознакомления с Т3 (вложении), предоставлю демо сайт. По работе могу скинуть сайт полностью, могу только компоненты, могу и доступ дать на хост.

Выполнить работу качественно, возможно предложу и другие работы, т.к. сам не в графике...