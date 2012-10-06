Доработать простой компонент (Joomla 1.5.x)

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Закрыт3 заявки388 просмотров

Есть самописный просто компонент каталога для Joomla 1.5.x, который содержит категории/подкатегории и в них уже записи.

После ознакомления с Т3 (вложении), предоставлю демо сайт. По работе могу скинуть сайт полностью, могу только компоненты, могу и доступ дать на хост.

Выполнить работу качественно, возможно предложу и другие работы, т.к. сам не в графике...

Joomla
8 лет назад
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

antonov85
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-3)
13 лет назад
$60
2 дня
Слился и не выполнил проект. Подвел по срокам. После 2 дней заявил что нету FTP доступа, хотя я ему скидивал и FTP и phpMyAdmin доступ. Потом заявил что доступ к Адинистрации сайта восстоновил через phpMyAdmin, если он получил доступ к phpMyAdmin, тогда и доступ FTP должен был у него быть, т.к. одним сообщением всё передал. После передачи разошлись что завершит работу через 2 дня, если у него не было FTP доступа как тогда он завершил со мной общение... После этого всего заявил что доработать всё до вечера или макс. утра. витоге опять ничего. Потратил время... P.S. Я просто не понимаю зачем они берут работу и портать её другим... P.S.S. Исполнитель заявил что работает посредником (но на этом я не был против, а оказывается надо было) спс.Ув.

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antonov85
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва(-3)
13 лет назад