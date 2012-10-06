Создание Flex компонента TextArea по дуге.

Требуется на основе Flex компоненты TextArea (без скроллов, стилей и т. п.) сделать компоненту позволяющую искрbвлять path текста. Примерно как здесь http://silin.su/#AS3/geom/fit, но только с одним перемещаемым маркером, который двигается вверх и вниз и в зависимости от этого меняется форма дуги и, соответственно, текст. Дуга - простейшая окружность с изменяемым радиусом.

Только в приведенном примере по ссылке используется TextField + TextFormat, а нужно textArea. Ну и без перерисовки текста в битмапу и без EnterFrame.

Добавлю, что примеров полно, но все нуждаются в доработке. Например, вот http://blog.shortfusion.com/index.cfm/2009/1/25/Circular-Text-In-Flex-Explained - хорошо работает с Label, но для TextArea все криво.

Или вот - http://code11.com/lab/experiments/flex/text-on-circle-flex-component/ для RichText