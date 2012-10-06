Здравствуйте Нужно доработать модуль видео SocialEngine Битрейт аудио(lдля всех разрешений) если у оригинала больше 256к меняем на 256к , если аудио битрейт меньше 256 к оставляем как у ...
Создание Flex компонента TextArea по дуге.
Требуется на основе Flex компоненты TextArea (без скроллов, стилей и т. п.) сделать компоненту позволяющую искрbвлять path текста. Примерно как здесь http://silin.su/#AS3/geom/fit, но только с одним перемещаемым маркером, который двигается вверх и вниз и в зависимости от этого меняется форма дуги и, соответственно, текст. Дуга - простейшая окружность с изменяемым радиусом.
Только в приведенном примере по ссылке используется TextField + TextFormat, а нужно textArea. Ну и без перерисовки текста в битмапу и без EnterFrame.
Добавлю, что примеров полно, но все нуждаются в доработке. Например, вот http://blog.shortfusion.com/index.cfm/2009/1/25/Circular-Text-In-Flex-Explained - хорошо работает с Label, но для TextArea все криво.
Или вот - http://code11.com/lab/experiments/flex/text-on-circle-flex-component/ для RichText
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