Верстка Lp

Дизайн полностью готов.

Форма обратной связи. Схема проезда. Таймер обратного отсчета (скрипт есть).Кнопка. Бланк распечатки. Настройка смс-уведомления.

Скайп korolevskij-razmer Добавить под телефонами. Чтобы можно было позвонить со страницы.

Схема проезда Шапка и подвал остается код для вставки карты во вложении. Текст как в бланке. Бланк в приложении.

Слайд шоу. 5 фото. Фото во вложении. Все под размер сделаны. Смена картиной не резкая. По 3 сек чтобы каждая показывалась и стрелки для промотки (Например как здесь http://naturaxl.ru/)

КНОПКИ Получить 500 рублей и Получите 500 рублей.

На кнопку нажимаешь поп-ап(всплывающее) окно «Ваш пароль ___________»(из списка, выдается по порядку). "При оплате товаров на кассе назовите этот пароль и получите 500 рублей в подарок и бонусную карту магазина "Королевский размер".

Ниже, мельче. *Акция действует при покупке от 3000 руб. для королев, не имеющих бонусную карту магазина "Королевский размер. "

2 гиперссылки или кнопки

Распечатать пароль ( открывается бланк распечатки пароля со схемой проезда). Нужно сделать так чтобы в бланк попадал пароль из поп-окна.

Получить Пароль в СМС . Форма Имя + телефон. (есть аккаунт на smsc ,нужно позвонить на 8800 и настроить, чтобы работало). Сообщения чтобы приходили от Korolevskij (или Королевский размер) После отправки. Ждем Вас в магазине «Королевский размер».

Текст SMS:

Ваш пароль __________________

Ждем Вас!

г. Челябинск, ул. Кирова д. 163

10.00-20.00 (Вc 10.00-17.00)

Тел: 8(351) 265-81-57

Все остальные материалы,фото пароли и прочее отправлю исполнителю.