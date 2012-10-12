Требуется специалист имеющий опыт работы с phonegap. Примеры работ, обязательны. Подробности о проекте будут предоставлены при личном обсуждении.
Верстка Lp
Дизайн полностью готов.
Форма обратной связи. Схема проезда. Таймер обратного отсчета (скрипт есть).Кнопка. Бланк распечатки. Настройка смс-уведомления.
Скайп korolevskij-razmer Добавить под телефонами. Чтобы можно было позвонить со страницы.
Схема проезда Шапка и подвал остается код для вставки карты во вложении. Текст как в бланке. Бланк в приложении.
Слайд шоу. 5 фото. Фото во вложении. Все под размер сделаны. Смена картиной не резкая. По 3 сек чтобы каждая показывалась и стрелки для промотки (Например как здесь http://naturaxl.ru/)
КНОПКИ Получить 500 рублей и Получите 500 рублей.
На кнопку нажимаешь поп-ап(всплывающее) окно «Ваш пароль ___________»(из списка, выдается по порядку). "При оплате товаров на кассе назовите этот пароль и получите 500 рублей в подарок и бонусную карту магазина "Королевский размер".
Ниже, мельче. *Акция действует при покупке от 3000 руб. для королев, не имеющих бонусную карту магазина "Королевский размер. "
2 гиперссылки или кнопки
Распечатать пароль ( открывается бланк распечатки пароля со схемой проезда). Нужно сделать так чтобы в бланк попадал пароль из поп-окна.
Получить Пароль в СМС . Форма Имя + телефон. (есть аккаунт на smsc ,нужно позвонить на 8800 и настроить, чтобы работало). Сообщения чтобы приходили от Korolevskij (или Королевский размер) После отправки. Ждем Вас в магазине «Королевский размер».
Текст SMS:
Ваш пароль __________________
Ждем Вас!
г. Челябинск, ул. Кирова д. 163
10.00-20.00 (Вc 10.00-17.00)
Тел: 8(351) 265-81-57
Все остальные материалы,фото пароли и прочее отправлю исполнителю.
Выбранный исполнитель
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