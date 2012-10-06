PHP скрипт для сортировки

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок246 просмотров

Требуется написать простой скрипт для выборки и сортировки.

Исходные данные:

1. txt файл data1.txt - в котором имеем список слов. Каждое слово с новой строки (примерно 10000 слов)

2. txt файл data2.txt - в котором имеем список фраз (примерно 30 млн. фраз)

Алгоритм работы скрипта:

1. Берём слово из файла data1.txt ($переменная=слово из файла)

2. Из файла data2.txt выбираем все строки, в которых взятое слово из файла data1.txt является первым в строке

3. Создаём txt файл с именем $переменная.txt

4. Записываем туда все строки которые выбрали

и т.д. до окончания файла data1.txt

В итоге, должны получить столько файлов, сколько слов в файле data1.txt

Скрипт простой.

Знающие php люди напишут его за 5 минут.

Должно работать на локале.

Предлагайте цену.

А может кто и так напишет...

PHP
13 лет назад
glukoza
Денис 
52 года
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
50 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

alexcollin
Алекс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Заказчик ясно объяснил что требуется. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

alexcollin
Алекс 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад
13 лет назад