PHP скрипт для сортировки

Требуется написать простой скрипт для выборки и сортировки.

Исходные данные:

1. txt файл data1.txt - в котором имеем список слов. Каждое слово с новой строки (примерно 10000 слов)

2. txt файл data2.txt - в котором имеем список фраз (примерно 30 млн. фраз)

Алгоритм работы скрипта:

1. Берём слово из файла data1.txt ($переменная=слово из файла)

2. Из файла data2.txt выбираем все строки, в которых взятое слово из файла data1.txt является первым в строке

3. Создаём txt файл с именем $переменная.txt

4. Записываем туда все строки которые выбрали

и т.д. до окончания файла data1.txt

В итоге, должны получить столько файлов, сколько слов в файле data1.txt

Скрипт простой.

Знающие php люди напишут его за 5 минут.

Должно работать на локале.

Предлагайте цену.

А может кто и так напишет...