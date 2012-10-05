Доработать js скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки190 просмотров

Нужно внести коррективы в js скрипт по работе с изображением.

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JavaScript
13 лет назад
oleg6666
Андрей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров