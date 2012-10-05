окружение - Linux, mysql, язык разработки - С/C++ 1. многопоточный сканер открытых портов, возможность работать минимум в 1к потоков. в конфиге - диапазон портов, даные для подключения к базе, кол-во потоков. ...
Доработать js скрипт
Нужно внести коррективы в js скрипт по работе с изображением.
Более детально при обсуждении
Заявки фрилансеров
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