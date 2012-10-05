Блог на Joomla

Задача реализовать блог на сайте reklamavbarnaule.ru

Ее начал делать уже программист, но исчез со связи уже неделю. Почти реализовано все тут: http://avtoservice.od.ua

ЦМС джумла. Доступа к этому сайту нет конечно.

Конкретика:

Подписка соответственно на одну или обе рассылки. api подписки тут http://pechkin-mail.ru/?page=api

https://web.pechkin-mail.ru - Создай 2 разные рассылки. Если посетитель поставил 2 галочки - то обе приходят...

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