Help-desk для сайта

Организация занимается продажей и сопровождением программного обеспечения.

Нужен раздел help-desk. Функции и принцип работы:

Пользователи при выявлении ошибок заходят на сайт под своим логином и описывают проблему.

Администратор (или несколько) отписывают эту проблему одному или нескольким специалистам.

После решения проблемы ответ направляется специалистом в личный кабинет пользователя, заявившего о проблеме с уведомлением на e-mail.

Каждую заявленную проблему могут видеть только заявитель, администратор (-ры) и специалисты, которым она отписана.

Статистика по всем заявленным проблемам видна только администраторам.

Если есть готовое решение, то лучше предложить его.

По установке - либо внедрение в DLE, либо отдельным ресурсом в папку сайта/на поддомен.