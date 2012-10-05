Очень ищу надежного фрилансера из СПб или пригорода, для совместной работы над проектами. То что на данном этапе важно – это СПб, посадка на битрикс. Остальное все в общении: по ...
Help-desk для сайта
Организация занимается продажей и сопровождением программного обеспечения.
Нужен раздел help-desk. Функции и принцип работы:
Пользователи при выявлении ошибок заходят на сайт под своим логином и описывают проблему.
Администратор (или несколько) отписывают эту проблему одному или нескольким специалистам.
После решения проблемы ответ направляется специалистом в личный кабинет пользователя, заявившего о проблеме с уведомлением на e-mail.
Каждую заявленную проблему могут видеть только заявитель, администратор (-ры) и специалисты, которым она отписана.
Статистика по всем заявленным проблемам видна только администраторам.
Если есть готовое решение, то лучше предложить его.
По установке - либо внедрение в DLE, либо отдельным ресурсом в папку сайта/на поддомен.
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