Программист 1С-Битрикс (PHP)

$1300
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка85 просмотров

Разыскивается программист 1С-Битрикс для внедрения и доработки сайтов.

Работа включает в себя не только настройку и подбор модулей, но и реализацию нестандартного функционала средствами API системы (программирование).

В обязанности будет входить:

- первоначальная настройка системы

- разработка нестандартного функционала

- верстка шаблонов

Требуемые навыки:

- опыт разработки систем на основе 1С-Битрикс

- знание API Битрикс, умение создавать компоненты и модули

- умение оценивать трудоемкость задач и укладываться в оговоренные сроки

- PHP 5.3 (ООП)

- MySQL – проектирование, оптимизация

- javascript (jQuery)

- кроссбраузерная верстка

Какие инструменты будут использоваться в работе:

- хороший IDE (на свой вкус)

- MySQL клиент

- SVN клиент

Работа удаленная.

ICQ: 647192868

email: [email protected]

наш сайт: step2use.com

JavaScriptjQueryMySQLPHP
13 лет назад
10banov
37 лет
17 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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