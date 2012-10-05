Модуль для InstantMaps

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки121 просмотр

Сайт на InstantMaps

1) Необходимо написать модуль, позволяющий зарегистрированным пользователям вносить правки в описание объекта, правки приходят модератору и он рассматривает.

2) Необходимо написать модуль, позволяющий любому авторизованному пользователю добавлять фотографии объекта, фотография приходит на утверждение модератора

13 лет назад
petrovk
Кирилл 
45 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров