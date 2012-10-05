Требуется доработать сайт на django. Готов на 70% На доработку 3-5 дней.
Модуль для InstantMaps
Сайт на InstantMaps
1) Необходимо написать модуль, позволяющий зарегистрированным пользователям вносить правки в описание объекта, правки приходят модератору и он рассматривает.
2) Необходимо написать модуль, позволяющий любому авторизованному пользователю добавлять фотографии объекта, фотография приходит на утверждение модератора
Заявки фрилансеров
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