Разработка JS-скрипта

Приветствую коллеги!

Нужна помощь в разработке скрипта, функции JS + jQuery (ну или как Вам удобнее). Главное чтобы при вызове этой функции на странице в определенном блоке с классом брались все значения «td» и обрабатывались определенным образом, Например: в таблице стоит цена 1700000, во-первых нужно сделать ее кликабельной (всплывает окно с данными), потом это число нужно обработать таким образом чтобы в окне с данными показывалось оно же - только обработанное и расписанное, т.е. выглядит следующим образом:

"В цену данного объекта включены следующие услуги:

- 2% от суммы - риелторские услуги (34 000 руб.)

- 1% от суммы - юридические взносы (17 000 руб.)

- цена рыночная объекта составляет *1700000-34000-17000=*1649000

и т.д."

*...* - эту часть не нужно указывать

Подробности заинтересованным кандидатам через Скайп…

Скайп: web.goliaf

С Уважением,

Антон К.