Шаблон для WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки141 просмотр

Создать тему для вордпресс.

Из особенностей, нужно сделать листалку фото в фотогаллерее как на http://www.championat.com/photo/football/30/8739/348249.html

Всё остальное обычная тема.

Срок 3 дня.

Старт в понедельник.

Оплата на выбор исполнителя или личная встреча в Москве в центре в будни.

Бюджет 8 тысяч.

p.s. перебежчик с фри-ланс.ру

HTMLWordPress
13 лет назад
vaslobas
Василий 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров