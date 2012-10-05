Шаблон для WordPress

Создать тему для вордпресс.

Из особенностей, нужно сделать листалку фото в фотогаллерее как на http://www.championat.com/photo/football/30/8739/348249.html

Всё остальное обычная тема.

Срок 3 дня.

Старт в понедельник.

Оплата на выбор исполнителя или личная встреча в Москве в центре в будни.

Бюджет 8 тысяч.

p.s. перебежчик с фри-ланс.ру