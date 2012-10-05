Программирование небольшой флеш-игры

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок177 просмотров

Описание функционала в аттаче.

Пожалуйста укажите желаемый бюджет и сроки.

13 лет назад
serge_tom
Сергей 
57 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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