Простой каталог тестов

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок109 просмотров

Простой сайт с каталогом тестов.

Основа дизайна готова, нужно сверстать и прикрутить скрипт тестов + простую админку для заполнения тестов.

После завершения прохождения теста 2 варианта:

1. Отправить СМС, чтобы получить результат (А1 агрегатор)

2. Публикация результата в соцсеть

Проект необходимо сделать быстро, за 2-3 дня, работы немного. Предложения присылайте на [email protected].

13 лет назад
atata
37 лет
19 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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