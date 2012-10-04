Доработка сайта на Друпал

Доброго времени суток!

Есть сайт агентства недвижимости: k-fenix_._com (без подчёркиваний).

На сайт требуется внести доработки. Полный список доработок приведён ниже, он будет дополняться. Я прекрасно понимаю, что объём плавающий, поэтому и цена вашей работы будет плавающая.

Сейчас прошу:

1. оценить примерно стоимость ваших услуг.

2. предоставить уже выполненные работы

Обязательное требование - ваш профессионализм. Если это один из ваших первых проектов - мы не будем работать. Нужен человек, который качественно выполнит все задачи на работающем сайте.

Ответы высылайте на [email protected], здесь я читать не буду.

Обратите внимание на пункты 17 и 19, они объёмнее остальных.

Доработки (ненужные пункты удалены):

2. Добавить под "купить" и "арендовать" слова "сдать" и "продать". Порядок: купить, снять, продать, сдать. По размеру "Купить" и "Снять" должны быть самыми крупными

4. В Заказ звонка добавить email

5. В приходящих письмах сделать корректно отображающуюся тему письма и отправителя.

6. В приходящем письме отмечать, откуда приходят заявки (на какой странице и форме оставлены)

7. Электронную почту добавить во все формы, сделать необязательной для заполненияВ

8. В "Записаться на просмотр" добавить текста между заголовком и формой: "Пожалуйста, заполните форму, и мы пригласим Вас на просмотр"

9. В "Оставить заявку" добавить текст: "Если Вы хотите купить или продать объект недвижимости, оставьте заявку, и мы свяжемся с Вами".

10. VIP-объекты крутить через каждые 5 секунд

12. "VIP-предложения" написать оранжевым

13. Как менять апельсинку в акции слева от VIP-предложения? Как сделать новый шаблон для акции?

14. Почему в текстовом редакторе не работает ссылка в новом окне?

15. Уточнить, где ставится галочка, чтобы объект показывался в одном из слайдеров? Вопрос про все слайдеры. Должно быть состояние, когда каждому объекту можно поставить галочку на каком слайдере показываться.

16. В "Оставить отзыв" добавить поле "Профиль ВКонтакте или в другой соц. сети". Либо добавление изображения.

17. Под Фильтр добавить зелёную полосу, слив её с фильтром. Сейчас она будет ссылкой на страницу "Я Продавец", позже - использоваться для поиска по базе покупателей. Сейчас назвать её "Специальная услуга для продавцов: подберите себе покупателей!"

18. В админке сделать слайдеры, где видно, какие объекты на каком слайдере размещены. Добавить, через сколько секунд крутится слайдер (каждый).

19. На странице "Я продавец" добавить комментарий. Сделать расширенную форму, на которой размещены все поля, требуемые для размещения объекта на сайте, включая селект по типу недвижимости. На почту должно приходить только уведомление, а в админке должна быть возможность для модератора сразу разместить объект на сайте. Плюс должна быть возможность прикрепить документы (необязательна). Написать, что эта информация (документы) -- конфиденциальная, и мы к ней внимательно относимся. текст: "Прикрепите копии документов на объект". Добавить поле "Собственник": Собственник, Представитель - радиобаттон.

20. StopExit -- подробности взять из письма. Если человек уже заполнил форму, то StopExit ему не выводится.

21. Автоматически высылать информацию по выбранному типу недвижимости.

22. Скрыть/показать в тексте описания объекта сделать медленным разворачиванием

23. В тексте описания объектов сделать длину текста свернутого такой, чтобы последняя ссылка "Вернуться назад" была на уровне "Похожие объекты". При разворачивании на кнопку "Подробнее" текст опускается вниз, как сейчас.

24. Делаем сверху строку-блок, где написано, сколько объектов в базе. При клике появляется всплывающее окно, где это расписано подробнее.

25. На слайдере на главной сделать выравнивание текста по левому краю, сделать пустую строку между текстом и фоткой.

26. Дать семантическое ядро.

27. На карточке объекта продублировать все 4 кнопки вверху.

28. На карточке объекта в слайдере добавить пустую строку после текста вверху

29. На карточке объекта доработать вывод важных характеристик

30. На карте сделать значки для каждого типа недвижимостей - пока не делаем

31. В заглушках текст проставить "Фото ожидается", плюс добавить логотип компании.

32. На картинках добавить водяной знак, который появляется только при выводе изображения.

33. Поставить информеры на страницу каталога под правый блок

34. Добавить возможность видеоотзывов