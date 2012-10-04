* JavsScript (Sencha\ExtJS, jQuery and etc) * CSS * XML\XSLT * HTML\DHTML * Ajax * Кросс-браузерная вёрстка * Отличные знания PHP * Уверенные знания MySQL * Знания ...
Модуль подписки, регистрация на сайте, обр. звонок
Приветствую!
Нужно настроить на сайте - CMS: WebAsyst Shop-Script цена и сроки реализации?
Модуль рассылки – подписка, регистрация на сайте, обратный звонок + съехали некоторые элементы на сайте, отдельное обсуждение.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен скрипт полностью имтирующий действи пользователя на поиске яндекса yandex.ru должна быть имитация ввода буков в дырку запроса, нажатие кнопки поиск расширенный поиск выборочно, иногда переход на другие 2, 3 страницу ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется специалист по DLE. Доработка сайта: 1. Создание каталога товаров. 2. Создание "динамичной" шапки с возможностью редактирования из админки. 3. Доработка галереи. 4. Добавление он0лайн консультанта. Подробности при личном общении.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Нужно сверстать блок на сайте Картинка, как должен выглядеть блок в приложении. В постах есть миниатюры и картинки должны выводиться от миниатюры.Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Для статической страницы нужна форма для онлайн-заказа: (с окошками для заполнения) Контактное лицо Организация E-mail Телефон Количество человек Количество столов Трансфер Охрана Дата ...Завершен13 лет назад
- $100
Требуется повесить сайт на движок. Также вставить наполнение (немного). В наличии psd макет главной и страницы каталога. Из движков предпочтительней DLE. Бюджет 3000 рублей (вебмани, яндекс деньги). Сроки дней 5. Оплата по факту, показываете готовый ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Необходимо редактировать сайт на основе шаблона Flash ActionScript 3 http://yaska.info/ 1. После проигрыша интро ролика ограничить громкость звучания фоновой музыки на 20% с возможность увеличения. 2.На странице ФОТО установить стрелки перехода на предыдущее ...Закрыт13 лет назад
Нужно написать для сайта JQuery скрипт всплывающей картинки. Смысл такой: юзер наводит мышкой на линк и возле курсора мышки всплывает небольшая картинка в рамке с небольшим описанием (два-три слова), чтобы он мог сразу же рассмотреть ...Завершен13 лет назад
- $500
Необходимо провести парсинг некоторых разделов 3-х игровых сайтов-справочников. Тз высылаю в скайп, стучаться nikolay.ronko, в запросе на авторизацию просьба предоставить ссылку на резюме. Либо оставляйте заявки на веблансере и пишите в личку.Завершен13 лет назад
Мужики! Требуется парсер, который запишет в базу моего сайта на WP направления самолётов. Нужны все направления (и заграница и СНГ). Откуда парсить - на Ваш выбор. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад