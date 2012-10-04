Модуль подписки, регистрация на сайте, обр. звонок

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка95 просмотров

Приветствую!

Нужно настроить на сайте - CMS: WebAsyst Shop-Script цена и сроки реализации?

Модуль рассылки – подписка, регистрация на сайте, обратный звонок + съехали некоторые элементы на сайте, отдельное обсуждение.

Webasyst
13 лет назад
OneTen
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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