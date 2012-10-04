На удаленную работу в Web-программист

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок145 просмотров

* JavsScript (Sencha\ExtJS, jQuery and etc)

* CSS

* XML\XSLT

* HTML\DHTML

* Ajax

* Кросс-браузерная вёрстка

* Отличные знания PHP

* Уверенные знания MySQL

* Знания и умения натяжки на любые CMS.

Кандидату будет предоставлены несколько работ, на проверку соответствия которые выполняются в течении 10-15 минут .

AJAXCSSHTMLjQueryMySQLPHP
13 лет назад
Sh1mm15x
Андрей 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

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