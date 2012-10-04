Сделать приложение для facebook-страницы.
На удаленную работу в Web-программист
* JavsScript (Sencha\ExtJS, jQuery and etc)
* CSS
* XML\XSLT
* HTML\DHTML
* Ajax
* Кросс-браузерная вёрстка
* Отличные знания PHP
* Уверенные знания MySQL
* Знания и умения натяжки на любые CMS.
Кандидату будет предоставлены несколько работ, на проверку соответствия которые выполняются в течении 10-15 минут .
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Мужики! Требуется парсер, который запишет в базу моего сайта на WP направления самолётов. Нужны все направления (и заграница и СНГ). Откуда парсить - на Ваш выбор. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать серию скриптов, взаимодействующих с VK [оплата за каждый отдельно]. От кандидата очень желательно хорошее знакомство с VK API Краткое описание: 1. Автоматическая публикация/удаление поста со стены сообщества; 2. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $9
Необходим парсер (simple html dom) новостей одной страницы новостного сайта (заголовок, анонс, полный текст новости)Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно поменять дизайн и добавить дополнения. К примеру как создание тестов. Детали в предложениях.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
нужно сделать программную часть макеты есть в psd движок друпал сроки до 8 числаВеб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
- $70
Что должно быть: Поддержка списка ключевых слов, по которым будет производиться парсинг Поддержка antigate (если будет необходимость) Возможность настройки параметров hl и gl при парсинге Сохранение спарсеных url-ов в текстовый файл ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо перенести магазин на shopcms с сохранением текущих урлов. url по запросуВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $20
Нужно незначительно подправить вёрстку и сделать отправку формы на емэйл. Вёрстка во вложении, выглядит не очень после наполнения. Нужно: 1) Исправить все косяки – чтобы хорошо выглядело 2) ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется веб-программист. Интересует постоянное сотрудничество. Задачи самые разные.Главные требования – быть в сети, соблюдать сроки, умение верстать, разбираться в чужом коде, знание многих цмс. Оплата по задачно, бюджет высчитывается из учета времени на задачу,1 час ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад