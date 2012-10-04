WikiMedia. Википедия. Поменять дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки82 просмотра

Нужно поменять дизайн и добавить дополнения. К примеру как создание тестов. Детали в предложениях.

13 лет назад
tsalexey544
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров