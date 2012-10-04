Доработать модули вывода фото и видео на главной

Модули вывода фото и видео на главной странице: www.sportsever.ru/index.php (шаблон beez5)

На главной странице есть два "виджета" вывода трех фото и трех видео. Все три фотки и все три видео добавлены вручную через код.

Вывод фотографий. Нужно сделать, чтобы выводилась три последние добавленные фотографии и вести на соответствующий фотоальбом.

Вывод видео. Тут два момента:

1. Нужно сделать, чтобы выводились три последних видео.

2. на планшетах не отображаются видео в формате SWF. Нужно сделать такой формат, который будет отображаться на всей устройствах.

Порядок приема и сдачи работы:

1. Исполнитель начинает работу сразу после получения предоплаты — 100%.

2. Заказчик принимает работу путем добавления трех фотографий в разные альбомы сайта и три новых видеоматериала. Все должно выводиться и отображаться корректно.

Работать нужно начать сразу, после одобрения заявки. Сделать нужно быстро. Проект срочный.

Сразу же после окончания проекта, Исполнитель получит новое срочное задание.