Доработать модули вывода фото и видео на главной

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка85 просмотров

Модули вывода фото и видео на главной странице: www.sportsever.ru/index.php (шаблон beez5)

На главной странице есть два "виджета" вывода трех фото и трех видео. Все три фотки и все три видео добавлены вручную через код.

Вывод фотографий. Нужно сделать, чтобы выводилась три последние добавленные фотографии и вести на соответствующий фотоальбом.

Вывод видео. Тут два момента:

1. Нужно сделать, чтобы выводились три последних видео.

2. на планшетах не отображаются видео в формате SWF. Нужно сделать такой формат, который будет отображаться на всей устройствах.

Порядок приема и сдачи работы:

1. Исполнитель начинает работу сразу после получения предоплаты — 100%.

2. Заказчик принимает работу путем добавления трех фотографий в разные альбомы сайта и три новых видеоматериала. Все должно выводиться и отображаться корректно.

Работать нужно начать сразу, после одобрения заявки. Сделать нужно быстро. Проект срочный.

Сразу же после окончания проекта, Исполнитель получит новое срочное задание.

13 лет назад
MediaVision
Александр 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов(-2)

Выбранный исполнитель

predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад
$100
1 день

Заявки фрилансеров

predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
13 лет назад

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