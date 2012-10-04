Требуется программист для доработки сайта http://goo.gl/5hS9v . Кабинет пользователя http://goo.gl/rPCEv. Основная часть работы это доработка кабинета пользователя и доработка админки. Подробное задание сейчас кабинет пользователя выглядит так http://s45.radikal.ru/i108/1210/15/874e4168c757.jpg по ссылке как ...
Требуется PHP-программинг
Требуется 2 человека. Работа над большим и интересным проектом. Четкие тз и указания, оплата достойная и обсуждается от поставленной задачи. Возможно постоянное сотрудничество.
Пишите ваш скайп - свяжусь и обсудим.
Заявки фрилансеров
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