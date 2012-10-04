Сборка строго на битриксе – другие ЦМС не предлагать. ТЗ по ссылке: https://www.dropbox.com/sh/ho20mdjtgjqijff/TQMvTjTrOr Там же верстка и макеты в PSD. Работа разбита на два этапа: 1) натянуть ...
Доработка Wordpress
ТЗ-ВИ-1
Сделать поиск с возможностью выбора по базе знаний (http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/ ), либо по услугам (страницы включенные в http://vseispravim.ru/rubrika/prajs-listy/)
ТЗ-ВИ-2
Тут http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/page/2/ заменить «База знаний (Page 2)» на «База знаний (стр 2)»
ТЗ-ВИ-3
Сделать для статьи вывод статей с такой же меткой справа
Можно и через функцию (см плагин related posts) , главное, чтобы статьи так же отображались, как и сейчас. В настоящий момент через related_posts список статей генерируется, но только заголовки.
ТЗ-ВИ-5
Сделать вывод статей с кратким анонсом (http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/). Это ТЗ корелирует с ТЗ-3
ТЗ-ВИ-6
Сделать на всех страницах возможность делать камент (обычно + вконтакте) + на странице «Задать вопрос» выводим все возможные каменты. На главной вместо Кратко о нас вывести последние вопросы.
http://wordpress.org/extend/plugins/vkontakte-api/screenshots/
ТЗ-ВИ-7
Сделать возможность вывода текста в несколько столбцов (2 или 3) через функцию [one_half] [/one_half] , либо другим способом
ТЗ-ВИ-8
Сделать слева http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/ навигацию по тегам для статей, входящих в данную рубрику.
К примеру, есть статьи с тегами iphone, ipad, htc. Нужно чтобы слева выводились эти теги столбцом. При нажатии на тег iphone должны выводиться статьи этой рубрики, содержащие тег iphone. Заголовок над тегами - «Тип устройства»
Заявки фрилансеров
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