Доработка Wordpress

ТЗ-ВИ-1

Сделать поиск с возможностью выбора по базе знаний (http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/ ), либо по услугам (страницы включенные в http://vseispravim.ru/rubrika/prajs-listy/)

ТЗ-ВИ-2

Тут http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/page/2/ заменить «База знаний (Page 2)» на «База знаний (стр 2)»

ТЗ-ВИ-3

Сделать для статьи вывод статей с такой же меткой справа

Можно и через функцию (см плагин related posts) , главное, чтобы статьи так же отображались, как и сейчас. В настоящий момент через related_posts список статей генерируется, но только заголовки.

ТЗ-ВИ-5

Сделать вывод статей с кратким анонсом (http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/). Это ТЗ корелирует с ТЗ-3

ТЗ-ВИ-6

Сделать на всех страницах возможность делать камент (обычно + вконтакте) + на странице «Задать вопрос» выводим все возможные каменты. На главной вместо Кратко о нас вывести последние вопросы.

http://wordpress.org/extend/plugins/vkontakte-api/screenshots/

http://perviu.ru/?p=459

ТЗ-ВИ-7

Сделать возможность вывода текста в несколько столбцов (2 или 3) через функцию [one_half] [/one_half] , либо другим способом

ТЗ-ВИ-8

Сделать слева http://vseispravim.ru/rubrika/baza-znanij/ навигацию по тегам для статей, входящих в данную рубрику.

К примеру, есть статьи с тегами iphone, ipad, htc. Нужно чтобы слева выводились эти теги столбцом. При нажатии на тег iphone должны выводиться статьи этой рубрики, содержащие тег iphone. Заголовок над тегами - «Тип устройства»