Разработка Flash приложения для facebook

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки131 просмотр

У одного сайта есть группа в вконтакте и в рамках этой группы создано flash приложение. Требуется по аналогии с этим приложением создать такое же приложение для facebook для другого сайта. Подробную информацию сообщу всем откликнувшимся.

13 лет назад
tri777ki
Игорь 
47 лет
18 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Pixorama
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$200
7 дней
Работа выполнена в полном соотвествии с техзаданием. На все свои вопросы я получил квалифицированные ответы. Сразу чувствуется, что профессионал своего дела. Рекомендую.
Все отлично.

Заявки фрилансеров

Pixorama
Максим 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад