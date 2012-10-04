Требуются услуги программиста со знанием популярных движков (Joomla, Drupal и т.д.). Оплата сдельная по проектная. Требования: профессионализм, присутствие на связи в рабочее время, соблюдение сроков. В ответах указывайте icq или ...
Внести правки в код сайта по ТЗ (под ключ)
Есть сайт на редкой Goodgear CMS, объем примерно 60 страниц www.interstaffservice.ru. Провели аудит сайта, надо внести в код некоторые правки, по следующим пунктам:
1. На всех страницах сайта есть ошибки с тегом H1 H2 H3 которые будут устранены при смене структуры сайта, страницы. Ваша задача – поправить код так, чтобы на страницах сайта в тэги не заключались ненужные слова без явной смысловой нагрузки типа "Цена" или "Компаниям". При этом чтобы сохранилось выделение. Я думаю проще всего это сделать создав в css стили типа и заключить в них выделенные слова.должен автором добавляться только к заголовку материала.
1.1 Особое внимание уделить страницам услуг, ссылки на которые тут: www.interstaffservice.ru/...
Там, наверное структуру надо поменять – ссылки "Подбор и поиск персонала" "Лизинг иностранного персонала"
"Аутстаффинг и аутсорсинг персонала" не раскрываются в списки а ведут на целевые страницы. На целевых страинцах нет вкладок, контент из вкладок "цены" и "клиенты" мы перенесем на те же страницы или выведем на отдельные.
2. С главной страницы interstaffservice.ru должны быть доступны основные разделы сайта. Это должно помочь поисковым системам правильно «увидеть» общую структуру сайта, а посетителю найти интересующую информацию. – нужно меню, которое понравиться Яндексу и Гуглу
3. Проверить внутреннюю навигационную структуру сайта (авто перелинковка). Если есть косяки – исправить.
4. html-карту сайта сделать, обновить xml карту
5.• Исправить Валидность кода/CSS.
Ошибки кода: 72 Errors, 1 warning(s);
• Исправить Валидность кода/HTML.
Ошибки кода: 30 Errors, 1 warning(s);
6.• Закрытие тегов / отсутствие незакрытых тегов.
Есть несколько незакрытых тегов. Необходимо откорректировать код, согласно стандартам. interstaffservice.ru/
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