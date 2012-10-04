Требуются услуги программиста со знанием популярных движков (Joomla, Drupal и т.д.). Оплата сдельная по проектная. Требования: профессионализм, присутствие на связи в рабочее время, соблюдение сроков. В ответах указывайте icq или ...
Создание личного кабинета
Требуется создать лк (личный кабинет) на отдельном домене (будет только лк, без привязке к основному сайту).
Прикрепил первичные данные.
Эти данные нужны лишь что бы понять, что нужно будет сделать.
Желательно:
Нахождение в Москве.
От Вас требуется:
Указать примерные сроки;
Указать примерную стоимость;
Данные для связи;
Местонахождения :)
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