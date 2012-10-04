Создание личного кабинета

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки128 просмотров

Требуется создать лк (личный кабинет) на отдельном домене (будет только лк, без привязке к основному сайту).

Прикрепил первичные данные.

Эти данные нужны лишь что бы понять, что нужно будет сделать.

Желательно:

Нахождение в Москве.

От Вас требуется:

Указать примерные сроки;

Указать примерную стоимость;

Данные для связи;

Местонахождения :)

13 лет назад
Yeeko
36 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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