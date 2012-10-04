Требуется создать движок и сделать верстку

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт7 заявок113 просмотров

Требуется создать движок и сделать верстку для сайта-визитки спортивно-досугового центра. Пожалуйста, обязательно указывайте в ваших заявках сроки и стоимость ваших услуг.

13 лет назад
orient111
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва

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Нет заявок фрилансеров