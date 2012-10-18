Cкрипт PHP/MySql онлайн-консультации

Не в обиду остальным, но Андрей лучший заказчик с которым я сотрудничал за это время. Отличная постановка задачи, заинтересованность в результате, сам по себе приятный высокообразованный человек, сам знает что и как должно быть реализовано, за качественный результат получил бонус. В общем мои самые большие похвалы. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество