Cкрипт PHP/MySql онлайн-консультации

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки183 просмотра

Нужен простейший скрипт онлайн-консультант, чат.

Без всплывающий окон, на одной форме.

Можно найти готовый и переделать.

Разговор ведётся один-на-один.

Операторов может быть несколько.

У одного оператора одновременно может быть 5-15 клиентов.

Желательно предусмотреть Windows-приложение для оператора на Delphi.

DelphiMySQLPHP
13 лет назад
andrew_mag
Андрей 
51 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$70
4 дня
Проект выполнен на высоком профессиональном уровне.
Не в обиду остальным, но Андрей лучший заказчик с которым я сотрудничал за это время. Отличная постановка задачи, заинтересованность в результате, сам по себе приятный высокообразованный человек, сам знает что и как должно быть реализовано, за качественный результат получил бонус. В общем мои самые большие похвалы. Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

Zangetcy
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад