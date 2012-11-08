Задачи по WebAsyst

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки117 просмотров

1. Необходимо сделать автоматическую выгрузку на Яндекс.маркет при переходе по ссылке робота яндекс(а не вручную как по умолчанию в системе)

2. Добавить для товаров статус под заказ и при нем ставить в яндекс.маркет availaibla=false, если товара нет в наличии то не выгружать данные товары

3. В модуль оплаты QIWI добавить шаблон ввода телефона

Webasyst
13 лет назад
MGorelkin
Михаил 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

comphp
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$80
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

comphp
41 год
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад