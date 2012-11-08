Задачи по WebAsyst

1. Необходимо сделать автоматическую выгрузку на Яндекс.маркет при переходе по ссылке робота яндекс(а не вручную как по умолчанию в системе)

2. Добавить для товаров статус под заказ и при нем ставить в яндекс.маркет availaibla=false, если товара нет в наличии то не выгружать данные товары

3. В модуль оплаты QIWI добавить шаблон ввода телефона