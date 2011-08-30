Сконвертировать таблицы Virtuemart 1.1.9 в 2.0

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После обновления Joomla с 1.5 до 2.5 у Virtuemart с 1.1.9 до 2.0 все обновилось кроме product_types -> custom_fields и дополнительных картинок товаров.

Нужно:

1. переконвертировать product_types Virtuemart 1.1.9 в custom_fields Virtuemart 2.0

2. сконвертировать дополнительные картинки товаров у Virtuemart 1.1.9 в Virtuemart 2.0

Joomla
13 лет назад
incarnate
Михаил 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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