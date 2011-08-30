Нужно установить код Sape на Python сайте. Для этого есть специальные библиотеки. Сайт написан на Python Django. Просьба отправлять свои предложения с ценами.
Сконвертировать таблицы Virtuemart 1.1.9 в 2.0
После обновления Joomla с 1.5 до 2.5 у Virtuemart с 1.1.9 до 2.0 все обновилось кроме product_types -> custom_fields и дополнительных картинок товаров.
Нужно:
1. переконвертировать product_types Virtuemart 1.1.9 в custom_fields Virtuemart 2.0
2. сконвертировать дополнительные картинки товаров у Virtuemart 1.1.9 в Virtuemart 2.0
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