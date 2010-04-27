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Отзывы заказчиков
$30
10 баллов
13 лет назад
Отличная работа. Очень быстро и качественно
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Очень понравилось работать. Надеюсь не последний проект) Рекомендую!
$8
10 баллов
13 лет назад
Все требуемые правки выполнены быстро и четко. Были небольшие замечания, вызванные не слишком подробным ТЗ, но Михаил тут же устранил, а также бесплатно поставил на сайт нужный модуль. В общем рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Всегда на связи, все вопросы решаются оперативно! Спасибо. Рекомендую!
$10
10 баллов
13 лет назад
Отлично справился с поставленной задачей ! Очень быстро и четко ! Рекомендую !
Ответный отзыв
Отличный работодатель! Все как договаривались, спасибо. Рекомендую!
$5
10 баллов
13 лет назад
Оперативная профессиональная работа. Рада сотрудничеству. Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличный работодатель, все четко. Рекомендую!
$50
10 баллов
14 лет назад
Работа была выполнена хорошо и за короткий срок.Михаил оперативно вносил все правки.Рекомендую как добросовестного исполнителя
Ответный отзыв
Спасибо!