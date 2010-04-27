incarnate

Михаил incarnate

 
39 летУкраина/Харьков
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
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Отзывы заказчиков
nwaker
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Форма cms joomla
Отличная работа. Очень быстро и качественно
Отличный заказчик. Очень понравилось работать. Надеюсь не последний проект) Рекомендую!
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all-lancer
Алексей 
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$8
10 баллов
13 лет назад
Прикрутить простейшую форму к сайту на Джумле
Все требуемые правки выполнены быстро и четко. Были небольшие замечания, вызванные не слишком подробным ТЗ, но Михаил тут же устранил, а также бесплатно поставил на сайт нужный модуль. В общем рекомендую.
Отличный заказчик. Всегда на связи, все вопросы решаются оперативно! Спасибо. Рекомендую!
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awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
6 дней назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Установить lightbox
Отлично справился с поставленной задачей ! Очень быстро и четко ! Рекомендую !
Отличный работодатель! Все как договаривались, спасибо. Рекомендую!
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4diamonds
Анна 
39 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$5
10 баллов
13 лет назад
Нужна поправить бок на сайте
Оперативная профессиональная работа. Рада сотрудничеству. Рекомендую.
Отличный работодатель, все четко. Рекомендую!
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dimon20
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$50
10 баллов
14 лет назад
Сделать сайт визитку на Joomlа
Работа была выполнена хорошо и за короткий срок.Михаил оперативно вносил все правки.Рекомендую как добросовестного исполнителя
Спасибо!
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