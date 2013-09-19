Наполнить сайт статьями

Доброго времени суток. Необходим сотрудник для добавления товаров и новостей в интернет-магазин. 2 новости в мес - текст предоставлю.. Максимальное кол-во товаров, которое может быть за мес - 120. Но это бывает крайне редко. В основном кол-во товаров в ...