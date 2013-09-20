Редактирование карточек товара интерент магазина

$100
Наполнение сайтовЗавершен5 заявок173 просмотра
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1. В поле описание в карточке товара в поле название характеристики проставить модель и артикул оборудования

2. если описания нет, скопировать с сайта (доступ дам, поиск по артикулу) удалить лишние символы ? далее см п.1

Пустая карточка выглядит так. Смотреть вкладку Описание.

http://www.alecomp.ru/hp-8300-elite-sff-core-i3-3220-4gb-ddr3-1600-dimm-1x4gb-500gb-sata-dvd-rw-keyboard-mouse-giglan-tpm-win7pro-64bit-msof-2013-trial-rlb-repl-b0f30e.html

Заполненная:

http://www.alecomp.ru/product-26855.html

Стоимость заполнения одной карточки 5 руб.

10 лет назад
alecomp
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Kuler_rzn
Андрей 
29 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва
10 лет назад
$30
2 дня
Нареканий нет, работа выполнена быстро.
Отличный заказчик, оплатил сразу же, рекомендую
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