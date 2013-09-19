Создание клиентской базы в Excel

Комплексное заполнение сайта, который занимается продажей сантехнического оборудование, наполенение всех карточек товара.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текстовые необработанные данные из Word и других файлов с реквизитами и прочим нужно перенести в таблицу Excel. Пример в прикреплении. Оплата по факту. Стоимость договорная.
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