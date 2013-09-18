Добавление товара

Наполнение сайтовЗакрыт24 заявки254 просмотра
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Необходимо качественно добавить товар в категории. Тз готово, прилагаю текстовый файл и фото с детальным описанием добавления товара. Копируется товар с другого сайта. С какого, буду указывать по ходу работы.

10 лет назад
iwood
Петр 
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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