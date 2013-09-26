Сложный, абстрактный подбор картинок

Нужно написать описание для интернет магазина женского белья eclipse-lingerie.com до 200 символов. И изменить название товара до 3 слов. Указывайте вашу цену за 1 товар.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо подобрать (можно дорабатывать) картинки по сложным словам и словосочетаниям. Слова взяты от перевода английских слов. Картинки нужны для составления карточек для заучивания английских слов.
Требования:
- картинки должны быть в открытом доступе и без копирайта;
- размер 1000x1000 (не должно быть прямоугольной картинки на белом фоне);
- картинки должны быть четкими;
- картинки не должны быть жуткими и страшными;
Пример слов (Одна строчка, одна картинка.Выбирается для совпадения с наибольшим количеством слов. Первые слова наиболее значимы):
- серебрянный;
- проворный, быстрый, исполнительный;
- сильный, совершенный, мудрый;
- предпочитать;
- приятный, забавный, радостный;
Пишите цену за одну картинку. Всего будет дано сначала около 100 картинок. Оплату можно разбить на этапы по факту исполнения.
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