Сложный, абстрактный подбор картинок

Необходимо подобрать (можно дорабатывать) картинки по сложным словам и словосочетаниям. Слова взяты от перевода английских слов. Картинки нужны для составления карточек для заучивания английских слов.

Требования:

- картинки должны быть в открытом доступе и без копирайта;

- размер 1000x1000 (не должно быть прямоугольной картинки на белом фоне);

- картинки должны быть четкими;

- картинки не должны быть жуткими и страшными;

Пример слов (Одна строчка, одна картинка.Выбирается для совпадения с наибольшим количеством слов. Первые слова наиболее значимы):

- серебрянный;

- проворный, быстрый, исполнительный;

- сильный, совершенный, мудрый;

- предпочитать;

- приятный, забавный, радостный;

Пишите цену за одну картинку. Всего будет дано сначала около 100 картинок. Оплату можно разбить на этапы по факту исполнения.