Сложный, абстрактный подбор картинок

Наполнение сайтовЗавершен2 заявки252 просмотра
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Необходимо подобрать (можно дорабатывать) картинки по сложным словам и словосочетаниям. Слова взяты от перевода английских слов. Картинки нужны для составления карточек для заучивания английских слов.

Требования:

- картинки должны быть в открытом доступе и без копирайта;

- размер 1000x1000 (не должно быть прямоугольной картинки на белом фоне);

- картинки должны быть четкими;

- картинки не должны быть жуткими и страшными;

Пример слов (Одна строчка, одна картинка.Выбирается для совпадения с наибольшим количеством слов. Первые слова наиболее значимы):

- серебрянный;

- проворный, быстрый, исполнительный;

- сильный, совершенный, мудрый;

- предпочитать;

- приятный, забавный, радостный;

Пишите цену за одну картинку. Всего будет дано сначала около 100 картинок. Оплату можно разбить на этапы по факту исполнения.

10 лет назад
leored
35 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
67 отзывов(-3)
Выбранный исполнитель
brabras
Юрий 
33 годаКиргизия
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 лет назад
$30
1 день
Отлично справился со сложным заданием и предложил новый подход. Одни положительные впечатления о качестве и скорости работы.
Приятный в общении и взаимодействии заказчик , все коррективы обоснованы и логичны ) Приятно работать , оплата своевременна , продолжаю сотрудничество ) А сам заказ так вообще помогает запустить мозг на все 100% за что ему огромное спасибо )
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