Собрать дизайны печатной продукции с сайтов

Добрый день.

надеюсь, не ошибся разделом.

есть сайт http://www.lider-poly.ru/

внизу этого сайта есть меню "продукция" и в нем перечислены виды продукции "визитки", "буклеты" и пр.

для каждого из этих разделов необходимо собрать 20-50 (по согласованию) вариантов дизайна соответствующей продукции с других сайтов.

эти дизайны просто собрать в папки. НЕ выкладывать на сайт. просто прислать мне

в качестве примера - сайт http://www.printclick.ru/catalog/cards/business-cards/business-cards-designs.html

там дизайн визиток. еще там есть дизайн календарей.

остальные типы дизайнов надо найти где-то еще, но чтобы по качеству было похоже.

перед началом работы все согласуем, чтобы обсудить все тонкости и пр.

срок - 18 сентября

пожалуйста сразу пишите цену.