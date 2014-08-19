Заполнить картинками приложение на сайте ВКонтакте

Здравствуйте! Требуется контент-менеджер на удаленную работу, возможен офлайн. Обязанности: - поддержка пяти сайтов - наполнение, редактирование информации на сайтах - возможна работа с хостингом (перенос сайтов) Требования: - знание CMS Joomlа 2.5–3.0 + VM/JBZoo - ответственное выполнение работы - аккуратность - базовые знания CSS, HTML, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
http://www.vk.com/app3808608 Вот приложение есть. Там два первых раздела – мегафото и фотостатусы. Надо заполнить их фотостатусами и мегафотами (побольше). Фотостатусы и мегафото можно брать в других приложениях, можно самим делать.
Главное, чтоб по каждой категорий было приличное число картинок. Особенно в категории имена. Побольше имён.
Размеры фотостатусов: 397*97
Размеры мегафото: 412*600
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Наполнение сайтов18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Необходимо переделать содержимое главной страницы сайта: заменить фото, текст. Добавить дополнительную страницу, где будет храниться архивная информация.Завершен10 лет назад
Для 5ти блогов подобрать контент. Копипаст, без публикации. Интернет-маркетинг 20 постов Ремонт 15 постов салон красоты 40 постов мебельный магазин 60 постов профилактика болезней 30 постов. =итого 165 постов. Есть 3 вида постов: текст - в докфайле картинка - файлом текст+картинка - в докфайле+ссылка из ...Наполнение сайтов11 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Здравствуйте. Нужен человек для наполнения интернет-магазина товарами (домофоны, камеры, видеонаблюдение. авторегистраторы), уникальное описание (от 300 до 1000 символов б/п) от 95%, 5 фото, 1 видео, таблица тех характеристик (около 20 строк). Сайт на prom.ua. Указывайте пожалуйста свою ...Завершен10 лет назад
Необходимо закачать на сайт фотографии к товарам. На многие товары дам сайт откуда можно взять фото. Фотографии необходимо обработать, а именно, чтобы были нужно размера, без водяного знака (не ретушировать, а вырезать или искать в ПС ...Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужен контент-менеджер для наполнения сайтов. Нужно будет заливать статьи, отзывы и другой контент. Админка HostCMS, Битрикс. Оплата почасовая - 300 руб/час. Работы примерно на 20 часов. В дальнейшем возможна постоянная работа.Наполнение сайтов36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Необходим человек для добавления описаний товара в базу данных с помощью интерфейса! Товарных позиций 240 шт. За каждую позицию плачу по 0,3wmz. Итого 72wmz.Наполнение сайтов33 заявкиЗакрыт10 лет назад
Что нужно сделать: 1) скопировать фотографию с сайта А 2) подогнать ее в фотошопе под указанные размеры 3) добавить это фото на сайте Б + поля товара вместе с .title и description более подробно смотрите ...Наполнение сайтов23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Кол-во товаров: 144шт Все категории/подкатегории на сайте созданы. Информацию нужно будет брать только с одного сайта (очень удобно то, что полностью совпадают все категории/подкатегории и тд) Изображения нужно будет брать с Яндекса/гугла, но в ...Завершен10 лет назад
Дано: * Специальный веб-интерфейс для работы с картой города и панорамами. * Список объектов, встречающихся на панорамах Москвы (объкты - это дорожные знаки, рекламные щиты, торговые точки). Задание: * Просматривать панорамы Москвы и отмечать на них объекты из списка. * ...Наполнение сайтов16 заявокЗакрыт10 лет назад