Заполнить картинками приложение на сайте ВКонтакте

http://www.vk.com/app3808608 Вот приложение есть. Там два первых раздела – мегафото и фотостатусы. Надо заполнить их фотостатусами и мегафотами (побольше). Фотостатусы и мегафото можно брать в других приложениях, можно самим делать.

Главное, чтоб по каждой категорий было приличное число картинок. Особенно в категории имена. Побольше имён.

Размеры фотостатусов: 397*97

Размеры мегафото: 412*600