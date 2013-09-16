Контент-менеджер на удаленку

Наполнение сайтовЗакрыт18 заявок444 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Требуется контент-менеджер на удаленную работу, возможен офлайн.

Обязанности:

- поддержка пяти сайтов

- наполнение, редактирование информации на сайтах

- возможна работа с хостингом (перенос сайтов)

Требования:

- знание CMS Joomlа 2.5–3.0 + VM/JBZoo

- ответственное выполнение работы

- аккуратность

- базовые знания CSS, HTML, php

- базовые знания Photoshop

- базовые знания SEO

По каждому сайту есть свой менеджер, который будет обращаться к Вам по средствам оффлайн или онлайн связи.

10 лет назад
Zody
36 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Для 5ти блогов подобрать контент

    Для 5ти блогов подобрать контент. Копипаст, без публикации. Интернет-маркетинг 20 постов Ремонт 15 постов салон красоты 40 постов мебельный магазин 60 постов профилактика болезней 30 постов. =итого 165 постов. Есть 3 вида постов: текст - в докфайле картинка - файлом текст+картинка - в докфайле+ссылка из ...

    Наполнение сайтов11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    $500

    Здравствуйте. Нужен человек для наполнения интернет-магазина товарами (домофоны, камеры, видеонаблюдение. авторегистраторы), уникальное описание (от 300 до 1000 символов б/п) от 95%, 5 фото, 1 видео, таблица тех характеристик (около 20 строк). Сайт на prom.ua. Указывайте пожалуйста свою ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Добавление фотографий к товарам

    Необходимо закачать на сайт фотографии к товарам. На многие товары дам сайт откуда можно взять фото. Фотографии необходимо обработать, а именно, чтобы были нужно размера, без водяного знака (не ретушировать, а вырезать или искать в ПС ...

    Наполнение сайтов24 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    $250

    Нужен контент-менеджер для наполнения сайтов. Нужно будет заливать статьи, отзывы и другой контент. Админка HostCMS, Битрикс. Оплата почасовая - 300 руб/час. Работы примерно на 20 часов. В дальнейшем возможна постоянная работа.

    Наполнение сайтов36 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер.

    $100

    Необходим человек для добавления описаний товара в базу данных с помощью интерфейса! Товарных позиций 240 шт. За каждую позицию плачу по 0,3wmz. Итого 72wmz.

    Наполнение сайтов33 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавление товара на сайт

    Что нужно сделать: 1) скопировать фотографию с сайта А 2) подогнать ее в фотошопе под указанные размеры 3) добавить это фото на сайте Б + поля товара вместе с .title и description более подробно смотрите ...

    Наполнение сайтов23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимо наполнить интернет-магазин товарами. Кол-во товаров: 144шт Все категории/подкатегории на сайте созданы. Информацию нужно будет брать только с одного сайта (очень удобно то, что полностью совпадают все категории/подкатегории и тд) Изображения нужно будет брать с Яндекса/гугла, но в ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Редактор образовательных материалов

    $500

    Коммерческий образовательный проект ищет человека, который будет переносить уроки, подготовленные методистами, в систему. Оформлять методические рекомендации, расставлять акценты в тексте, подбирать картинки и выполнять форматирование материала подходящими тегами. "Почему же это здорово?" Мы создаем уникальную систему, где ...

    Наполнение сайтов14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер

    Дано: * Специальный веб-интерфейс для работы с картой города и панорамами. * Список объектов, встречающихся на панорамах Москвы (объкты - это дорожные знаки, рекламные щиты, торговые точки). Задание: * Просматривать панорамы Москвы и отмечать на них объекты из списка. * ...

    Наполнение сайтов16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад