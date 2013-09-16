Наполнение интернет-магазина

Здравствуйте!

Необходимо наполнить интернет-магазин товарами.

Кол-во товаров: 144шт

Все категории/подкатегории на сайте созданы. Информацию нужно будет брать только с одного сайта (очень удобно то, что полностью совпадают все категории/подкатегории и тд)

Изображения нужно будет брать с Яндекса/гугла, но в большинстве случаев фото товара одной категории одинаковые.

Наполняем: название, титл (копия названия), артикул, подробное и краткое описание, подцепляем фото.

Будет подробная инструкция.

Движок: Shopcms

В заявке обязательно указывайте цену и сроки.

Спасибо!

Возможна оплата на банковскую карту, Webmoney (рублевый кошелек).