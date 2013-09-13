Контент-менеджер

Делаем реконструкцию сайта doctorstom.kz, меняем все, в итоге сайт получится как новый, без индексации и т.п. Ищу человека, который сможет вести сайт на 100 %, чтоб сайт индексировался, привлекал много людей, чтоб содержание сайта давала ...
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Нужны контент-менеджеры для наполнения сайта, движок Magento. Нужно переносить товар с одного сайта на другой (название,фото,цена) с изменением описания (рерайт или найти в интернете), добавить видео с ютуба, если есть. Оплата 10 рублей за товар на вебмани.
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